Oktober-kampanje 2026

‍ 199, -‍ ‍ ‍ ‍ Før 239, -‍ ‍ pr . m2‍ ‍H‍ ‍T U re N f T i O b N e IT r Skygge Hvit‍ 11 x 620 x 2390 mm‍ Tilbudene gjelder t . o . m . 1. november 2026 TKILLUBBUBD TKILLUBBUBD ‍ 269, -‍ ‍ ‍ ‍ Før 319, -‍ ‍ pr . spa‍ ‍J‍ ‍L O a T d U y N Perfection 2,7 liter‍ Perfekt helmatt tak‍ ‍ 449, -‍ ‍ ‍ ‍ Ikke - medlem 519, -‍ ‍ pr . m2‍ ‍F‍ ‍B IB a O deromspanel Silver Slate‍ Slett over fl ate , 10 x 620 x 2400 mm‍ ‍ 159, -‍ ‍ ‍ ‍ Ikke - medlem 195, -‍ ‍ pr . m2‍ ‍A‍ ‍L L a L m OC inatgulv Cadenza Legato Lys‍ 1383 x 214 x 8 mm‍